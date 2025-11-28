Хозяйка рехаба в Подмосковье отказалась признать вину

Организатор рехаба в Подмосковье, где истязали подростков, не признала вину. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Следствие ходатайствует об аресте Анны Хоботовой. В публикации ведомства отмечается, что ежемесячное пребывание подростков в реабилитационном центре обходилось родителям от 100 до 200 тысяч рублей. Дети находились в центре месяцами. С родителями заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в итоге их пытали, а за проступки их лишали еды. Лицензий на работу и на оказание каких-либо услуг в образовательной сфер учреждение не имело.

«23 ноября в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии был доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног», - говорится в сообщении СК РФ.

Уточняется, что до этого обвинение в совершении преступлений уже предъявлено администратору центра, а также одному из постояльцев - 18-летней девушке, участвовавшей в избиении и истязании подростков. В отношении обоих судом избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что СК опросил подростков, прошедших через реабилитационный центр. Опросили и их родителей. Также показания были взяты у работников учреждения. Следователи провели осмотр помещений и выемку улик. Кроме того, сообщается, что была начата проверка и в отношении родителей подростков. По данным прокуратуры, некоторые из них фактически «самоустранились от исполнения родительских обязанностей».

Ранее корреспондент «Звезды» Лана Иден нашла у дома, где детей избивали и морили голодом под прикрытием лечения, выдранные листы. На них подростков из реабилитационного центра заставляли писать одну и ту же фразу.