В пресс-службе Кремля работает круглосуточная мониторинговая система, отслеживающая ключевые заявления. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

Песков отметил, что она позволяет отслеживать в том числе высказывания президента США Дональда Трампа. Но предпочтение отдается отечественной повестке.

«У нас и до Трампа, и во время Трампа работает круглосуточно мониторинговая система в пресс-службе, и будет работать и после Трампа, поэтому у нас и так ведется круглосуточный мониторинг», - рассказал Песков.

Но пресс-секретарь президента подчеркнул, что в приоритете - работа по московскому графику. Его Песков назвал главным и «единственным приоритетным».

До этого датская газета Politiken заявила, что в Дании еженощно работает специальный «дежурный», отслеживающий действия и заявления Трампа, которые касаются Гренландии, притязания на которую имеет американский лидер. Издание сообщило, что ночной «дежурный» должен к семи часам утра подготовить отчет для правительства Дании и соответствующих ведомств. В случае, если произошло «что-то критическое», сотрудник должен предпринять «первые шаги». Газета уточнила, что у «дежурного» имеется список прямых телефонных номеров высших чиновников МИД Дании. Им он может позвонить в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ объяснял, что наша экономика не просто адаптировалась, а научилась даже извлекать пользу из санкций ЕС. Об этом Песков сообщил корреспонденту «Звезды». Песков также отметил, что санкции повышают суверенитет в области производства, высоких технологий и многих других областей. И европейцы, и американцы уже давно поняли, что санкции - это оружие, добавил он.