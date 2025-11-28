МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Блиев рассказал о первом золоте российских дзюдоистов в Абу-Даби

Золотая медаль Аюба Блиева стала первой высшей наградой российских дзюдоистов после возвращения им права выступать под национальным флагом.
Ян Брацкий 28-11-2025 19:33
© Фото: Федерация дзюдо России © Видео: Федерация дзюдо России

Российский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема в Абу-Даби Аюб Блиев, признался, что для него возвращение государственного флага и гимна стало сюрпризом. Никто из сборной об этом не подозревал до прибытия на арену.

«Честно говоря, я не думал ни о чем, потому что выехав с базы мы не знали, что будет флаг и гимн. Нам уже объявили об этом на месте. Сделали небольшое собрание и такую радостную новость сообщили. Все были немножко шокированы, аплодировали и радовались такому событию», - сказал Блиев.

Еще больше борец радовался после триумфального финала. Решительный напор, блестяще проведенные приемы - и вот россиянин на высшей ступени пьедестала в категории до 60 килограммов.

«Был горд, рад, что гимн в честь нашей страны звучит. Я думаю, в последующем это будет намного важнее, чтобы поднимали флаг нашей страны», - предположил борец.

Арена в Абу-Даби для Аюба Блиева по праву может считаться счастливой. Здесь он уже побеждал. 

«Моя первая медаль в мировой серии из этого же зала, из этой страны. Сегодня удалось завоевать золотую медаль. Мне здесь нравится, тут комфортно, предоставлены все условия для спортсмена, чтобы подготовиться в оптимальной форме к турниру», - поделился Аюб.

Блиев завоевал золотую медаль в поединке с борцом из Монголии. Аюбу 28 лет, до этого в его активе были бронза чемпионата мира и серебро чемпионата Европы в 2025 году.

#Спорт #Абу-Даби #дзюдо #Золотая медаль #Аюб Блиев
