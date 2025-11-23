МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Блиев завоевал первое золото после возвращения флага российским дзюдоистам

В поединке за золото Блиев победил Ариунболда Энхтайвана из Монголии.
Ян Брацкий 28-11-2025 17:03
© Фото: Yohei Osada AFLO Global Look Press

Россиянин Аюб Блиев завоевал первое золото после возвращения флага и гимна российским дзюдоистам. Триумфальным для борца стал поединок с соперником из Монголии на турнире Большого шлема в Абу-Даби. Блиев выступает в весовой категории до 60 килограммов.

«Аюб Блиев приносит первое золото в команду сборной нашей страны и поднимается на высшую ступень пьедестала турнира», - сообщил в пресс-службе Федерации дзюдо России.

Аюбу Блиеву 28 лет, он опытный борец и не раз поднимался на пьедестал почета на крупных соревнованиях. В его активе бронзовая медаль чемпионата мира и серебро чемпионата Европы 2025 года. Турнир в Абу-Даби, на котором наши дзюдоисты выступают под национальным флагом, завершится 30 ноября.

Накануне возвращение российским дзюдоистам права выступать под национальным флагом и с гимном своей страны оценил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик. Решение МОК он назвал торжеством принципов олимпизма. Соловейчик поблагодарил спортивных функционеров за принятое решение и выразил надежду, что оно послужит примером для руководства федераций других видов спорта, где россияне пока выступают в нейтральном статусе.

