Путин позвонил 10-летнему Глебу, пострадавшему от мины в Красногорске

Президент Владимир Путин позвонил 10-летнему Глебу, пострадавшему от мины-ловушки в подмосковном Красногорске. Мальчик лишился пальцев на руке после взрыва самодельной бомбы. О звонке главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это мальчик, который получил серьезные травмы рук в районе Красногорска, когда поднял купюру с взрывчаткой. Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», - сказал Песков.

Сегодня мальчика выписали из больницы домой. У ребенка забинтованы обе руки, предстоят серьезное лечение и длительная реабилитация. Однако мальчик чувствует себя хорошо. По словам главврача больницы, школьник пережил самую тяжелую часть лечения - заживление раны. Хирурги сделали все возможное, чтобы максимально сохранить функции руки и очистить рану. После реабилитации Глеба начнут готовить к протезированию.

Трагедия произошла в Красногорске 12 ноября. Возвращавшийся с тренировки мальчик заметил на земле деньги. При попытке поднять их прогремел взрыв. Ребенок получил тяжелейшие травмы обеих рук и был срочно госпитализирован. Четыре пальца у Глеба пришлось ампутировать.