Пострадавшего от взрыва в Красногорске ребенка выписали домой

Глебу предстоит еще длительное лечение.
Владимир Рубанов 28-11-2025 11:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Пострадавшего от взрыва в Красногорске 10-летнего ребенка выписали домой, сообщил корреспондент «Звезды». Мама мальчика Галина Бровар поблагодарила врачей и администрацию больницы, а также всех, кто их поддерживал после случившегося.

Сейчас у Глеба забинтованы обе руки. Мальчик сказал журналистам, что чувствует себя бодро. Ребенку предстоит еще длительное лечение, рассказали врачи Детского научно-клинического центра имени Рошаля.

Сейчас школьник прошел самую сложную часть лечения - заживление раны, рассказала главный врач Татьяна Шаповаленко. По ее словам, Глебу провели сложную операцию, потому что нужно было спасти все, что можно, и очистить раны. Теперь ребенок будет проходить реабилитацию, а потом его будут готовить к протезированию.

В Красногорске 12 ноября мальчик поднял на улице деньги, после чего раздался взрыв. Ребенок получил ранения обеих рук. Четыре пальца хирурги не смогли восстановить. Мощность взрывного устройства составила 10 г тротила. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

