Экипаж Су-34 ликвидировал украинских дроноводов авиабомбами

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Юг». Летчики применили авиационные бомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Об уничтожении намеченной цели сообщила разведка. Удалось ликвидировать и пункт управления, и личный состав ВСУ. Нанеся удар, летчики благополучно вернулись на аэродром.

Ранее сообщалось, что российская штурмовая авиация сорвала ротацию украинских боевиков в интересах группировки войск «Восток». Удары наносились парами самолетов, в их ходе применялись неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.