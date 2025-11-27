МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Штурмовая авиация сорвала ротацию боевиков в интересах ГрВ «Восток»

Удар наносился экипажами самолетов Су-25. Летчики применили авиационные ракеты.
27-11-2025 18:34
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о срыве ротации подразделений ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали летчики штурмовой авиации на самолетах Су-25. 

Летчики применили неуправляемые авиационные ракеты - их пуски выполнялись парами самолетов с малых высот. Удар наносился в интересах группировки войск «Восток», отметили в МО РФ. 

По завершении боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили необходимые работы по обслуживанию самолетов Су-25. После этого они подготовили их к повторному боевому вылету. 

Ранее российское оборонное ведомство показало, как экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил пункт временной дислокации боевиков в зоне спецоперации. Удар наносился фугасными авиабомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #Су-25 #спецоперация #штурмовая авиация #группировка восток
