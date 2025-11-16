Бойцы СВО стали быстрее получать услуги по протезированию

Бойцы СВО стали гораздо быстрее стали получать услуги по протезированию. Процедуру удалось ускорить благодаря специализированному единому центру, который в начале года открылся на базе Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге.

Внедренная Минобороны РФ система протезирования и реабилитации позволила военнослужащим с тяжелыми травмами получать всю необходимую помощь по самым передовым стандартам. На предприятии в Санкт-Петербурге изготавливают протезы всех типов. Здесь работают сразу несколько техников и за месяц в этой мастерской могут собирать до 100 протезов, причем, индивидуальных.

Даже в самых сложных случаях весь цикл - от первых замеров, до изготовления и финальной «подгонки» протеза занимает всего несколько недель. И процесс этот идет одновременно с реабилитаций пациента под контролем врачей.

Именно на базе петербургской Военно-медицинской академии создан Единый центр координации комплексной медицинской реабилитации - итоги его работы за год проверила замглавы Министерства обороны РФ Анна Цивилева.

Меньше чем за год работы единого центра координации Минобороны удалось не только сократить сроки протезирования, но и существенно повысить качество всех услуг, добиться и эффективной адаптации, и социализации в обществе.

«Наша задача - сделать доступную среду. Я имею не только городскую или дома, а вот чтобы можно было пройти реабилитацию, обследование, пройти техобслуживание протеза, повторное протезирование через два-три года чтобы не ехать, как это раньше было, в крупные города. Чтобы это возможно было сделать без потери качества в своем субъекте», - подчеркнула Цивилева.

Лицензию на оказание комплексных услуг по протезированию и реабилитации участников СВО получили уже более 40 предприятий в разных регионах страны. Важно, что наши герои могут восстанавливаться после ранений рядом с домом или с местом службы.