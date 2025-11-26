МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Пленный украинец рассказал, что откупиться от ВСУ стоит $15-20 тысяч

По словам Павла Головчака, такие деньги на Украине мало кто имеет. Киевский режим загнал в окопы обычных людей, а бизнесмены платят деньги.
26-11-2025 15:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнопленный Павел Головчак из 38-й бригады морской пехоты ВСУ заявил, что «откупиться» от мобилизации в украинской армии, по его наблюдениям, стоит порядка 15-20 тысяч долларов. Об этом он рассказал после пленения российскими военнослужащими группировки войск «Центр» в районе Красноармейска в ДНР.

«Я слышал, хотят от 15-20 тысяч долларов. Таких денег мало кто имеет. Надо быть каким-то бизнесменом, откупиться от них. И то трудно сейчас откупиться», - признался пленный.

По словам Головчака, сотрудники территориальных центров комплектования задержали его по дороге на работу, изъяли телефон, оформили документы и отправили в часть без полноценного медицинского обследования. Он утверждает, что ранее не служил и имел основания для освобождения от армии, однако был направлен на передовую. Головчак сообщил, что его подразделение долго находилось под ударами беспилотников и минометным огнем, после чего группа решила сдаться.

«Мы крикнули, что мы сдаемся, чтобы не стреляли. Напарник уже был ранен в руку», - рассказал пленный.

По его словам, российские военнослужащие оказали первую помощь, напоили, накормили и доставили в безопасный район. Головчак также заявил, что, по его впечатлениям, значительная часть украинских военнослужащих не имеет мотивации продолжать участие в боях, а многие бойцы пропадают без вести или оказываются без поддержки командования.

Он утверждает, что некоторые подразделения сталкиваются с недостатком снабжения и постоянными потерями. В завершение Головчак выразил мнение, что на многих участках сформировалась критическая ситуация, и призвал своих бывших сослуживцев сдаваться, чтобы сохранить жизнь.

Ранее другой пленный, служивший в ВСУ, заявил, что его подразделению отдавали распоряжения стрелять по украинским военнослужащим, покидавшим позиции без приказа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#спецоперация #коррупция #красноармейск #Пленные боевики
