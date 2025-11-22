Российские дроноводы группировки войск «Север» сорвали ротацию ВСУ на Сумском направлении, уничтожив украинскую технику с живой силой. Кадры боевой работы расчетов FPV-дронов показало Министерство обороны Российской Федерации.

Разведывательный полет наших ударных дронов в режиме свободной охоты вылился в боевой вылет. Обнаружив с воздуха украинскую технику, беспилотники снизились и нанесли врагу огневое поражение.

В результате, все цели были уничтожены.

Российские дроны продолжают громить противника на всех направлениях. Так, недавно появились кадры уничтожения украинского бронетранспортера на Красноармейском направлении. Из-за детонации боекомплекта на воздух взлетела вся боемашина.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.