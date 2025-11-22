МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Дроноводы сорвали ротацию боевиков в Сумской области

Точные удары наших дронов не оставили ВСУ ни единого шанса.
22-11-2025 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские дроноводы группировки войск «Север» сорвали ротацию ВСУ на Сумском направлении, уничтожив украинскую технику с живой силой. Кадры боевой работы расчетов FPV-дронов показало Министерство обороны Российской Федерации.

Разведывательный полет наших ударных дронов в режиме свободной охоты вылился в боевой вылет. Обнаружив с воздуха украинскую технику, беспилотники снизились и нанесли врагу огневое поражение.

В результате, все цели были уничтожены.

Российские дроны продолжают громить противника на всех направлениях. Так, недавно появились кадры уничтожения украинского бронетранспортера на Красноармейском направлении. Из-за детонации боекомплекта на воздух взлетела вся боемашина.

Материал подготовили Тимур Юсупов и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #бпла #дроны #СВО #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ка-32
2
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
3
Микротехнологии для большого флота
4
Стальной рембат 20-ой армии
5
Гражданское судостроение
6
Зеленодольский судостроительный
7
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
8
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
9
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
10
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 