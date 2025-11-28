Спасатели извлекли тела трех погибших из-под завалов в Южно-Сахалинске

Спасатели завершили разбор завалов на месте обрушения строящегося здания в Южно-Сахалинске. Из-под обломков извлечены тела трех погибших, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Разбор завалов завершен, всего извлечены тела трех погибших», - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, часть двухэтажного здания обрушилась в Южно-Сахалинске при заливке бетоном. На место инцидента сразу прибыли медики и спасатели. Пострадали четверо строителей. Их госпитализировали в местную больницу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют все обстоятельства инцидента. Сообщается, что обрушение могло возникнуть по причине нарушения правил безопасности при ведении строительства.