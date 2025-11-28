МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
На месте обрушения здания на Сахалине нашли тело погибшего

Следователи ранее сообщали, что ведутся поиски троих человек.
Владимир Рубанов 28-11-2025 13:10
© Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области © Видео: Прокуратура Сахалинской области

Тело одного погибшего нашли и достали из-под завалов строящегося здания в Южно-Сахалинске. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС. Следователи ранее сообщали, что ведутся поиски троих человек.

Еще четверых достали из-под завалов сразу. Им оказали первую помощь на месте, а потом отвезли в больницу. По предварительным данным, их жизни ничего не угрожает. Пострадавшие проходят обследование.

Межэтажное перекрытие на строительном объекте обрушилось в пятницу днем, во время заливки бетона. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Группировку сил и средств на месте обрушения увеличили до 70 человек и 18 единиц техники, сообщили в МЧС. Спасательные работы продолжаются, в них участвует кинологический расчет.

#обрушение #сахалин #МЧС России #разбор завалов #южно-сахалинск
