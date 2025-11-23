Врач назвал способы борьбы с тяжелым ОРВИ

В России стремительно увеличивается количество заболевших ОРВИ. Чаще всего пациенты сталкиваются с вирусом группы А. Как лечить тяжелый грипп, рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

Россияне начали массово жаловаться на новый опасный вирус, пишет aif.ru. Они отмечают, что заболевание не похоже на обычную простуду или грипп. В Роспотребнадзоре опровергли существование «нового необычного вируса». По их данным, сейчас в стране сезонный рост заболеваемости ОРВИ.

«Все описанные жалобы - температура, боли в ухе, горле, кашель - это симптомы обычного ОРВИ. Отек слизистой приводит к болям в ухе», - опроверг слухи о новом вирусе профессор.

По словам Воробьева, в случае появления симптомов ОРВИ нужно пить больше жидкости. Варенье, чай с медом - самые лучшие средства от простуды. Врач советует принимать антикоагулянты. Они прекрасно работают при любой тяжелой вирусной инфекции, добавил он.

Все опасные осложнения, вне зависимости от возбудителя, приводят к образованию микротромбов в мелких сосудах. Происходит диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. По этой причине необходимо применение антикоагулянтов.

Ранее в Тюменской области власти решили перевести школы на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. Там доля инфицированных школьников достигла 57%. С 1 по 14 декабря дети в 11 муниципалитетах будут учиться дома.