МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врач назвал способы борьбы с тяжелым ОРВИ

Врач советует принимать антикоагулянты. Они хорошо помогают при любой тяжелой вирусной инфекции.
Екатерина Пономарева 28-11-2025 14:04
© Фото: uwe umstätter, Global Look Press

В России стремительно увеличивается количество заболевших ОРВИ. Чаще всего пациенты сталкиваются с вирусом группы А. Как лечить тяжелый грипп, рассказал председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев.

Россияне начали массово жаловаться на новый опасный вирус, пишет aif.ru. Они отмечают, что заболевание не похоже на обычную простуду или грипп. В Роспотребнадзоре опровергли существование «нового необычного вируса». По их данным, сейчас в стране сезонный рост заболеваемости ОРВИ.

«Все описанные жалобы - температура, боли в ухе, горле, кашель - это симптомы обычного ОРВИ. Отек слизистой приводит к болям в ухе», - опроверг слухи о новом вирусе профессор.

По словам Воробьева, в случае появления симптомов ОРВИ нужно пить больше жидкости. Варенье, чай с медом - самые лучшие средства от простуды. Врач советует принимать антикоагулянты. Они прекрасно работают при любой тяжелой вирусной инфекции, добавил он.

Все опасные осложнения, вне зависимости от возбудителя, приводят к образованию микротромбов в мелких сосудах. Происходит диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови. По этой причине необходимо применение антикоагулянтов.

Ранее в Тюменской области власти решили перевести школы на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. Там доля инфицированных школьников достигла 57%. С 1 по 14 декабря дети в 11 муниципалитетах будут учиться дома.

#Медицина #ОРВИ #врач #простуда
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 