В Тюмени школы переходят на дистанционный режим с 1 декабря

Власти Тюменской области решили перевести школы на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ среди учеников. С 1 по 14 декабря дети в 11 муниципалитетах будут учиться дома. Об этом сообщили в информационном центре областного правительства.

За последние три недели в регионе наблюдался высокий рост сезонной заболеваемости. Уточняется, что доля инфицированных школьников составляет более 57%. Во время дистанционного обучения в школах проведут генеральные уборки с дезинфекцией.

С 1 декабря закроются на карантин школы Тюмени, Тобольска, Ишима. А также дистанционный режим затронет образовательные учреждения Заводоуковского, Голышмановского, Тюменского, Тобольского, Омутинского, Исетского, Сорокинского и Юргинского муниципальных округов.

Ранее стало известно, что в декабре в России возможны максимальные показатели заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). По словам академика РАН и заместителя президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, рост заболеваемости в ноябре-декабре укажет на усиление инфекции и появление новых штаммов.