МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

За фигуранта «дела Миндича» внесли залог в $2,2 млн

Бизнесмен Фурсенко теперь обязан носить электронный браслет и сдать свои паспорта.
Виктория Бокий 28-11-2025 01:39
© Фото: nab_ukraine, Telegram

Залог в размере $2,2 млн внесен за фигуранта «дела Миндича» бизнесмена Игоря Фурсенко. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на адвоката Петра Бойко.

По словам Бойко, Фурсенко теперь обязан носить электронный браслет и сдать свои паспорта. О том, кто именно внес залог за бизнесмена, его адвокат не сказал.

Как пишет издание, залог внесла частная компания еще 24 ноября. По данным следствия, Фурсенко исполнял обязанности бухгалтера в одном из офисов, занимавшегося отмыванием денег.

Ранее сообщалось, что залог на сумму почти $900 тыс. был внесен за еще двух фигуранток дела Лесю Устименко и Людмилу Зорину. Кто за них выплатил запрашиваемые судом суммы - неизвестно.

Напомним, 10 ноября НАБУ начало масштабную антикоррупционную операцию на Украине, в результате которой «посыпалось» окружение Владимира Зеленского. Первым, к кому пришли с обысками, был Тимур Миндич, по-другому его еще называют «кошельком Зеленского». Однако дома его не застали, он успел покинуть страну до приезда к нему детективов.

По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, которое он выразил в эфире «Звезды», масштабные «чистки» в правительстве Украины на фоне коррупционного скандала могут привести к отставке Зеленского. По его словам, НАБУ и дальше будет продолжать вести и расследовать это дело. Оно уже стало огромным фактором давления на главаря киевского режима.

#Украина #коррупция #НАБУ #игорь фурсенко #дело миндича
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 