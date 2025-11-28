За фигуранта «дела Миндича» внесли залог в $2,2 млн

Залог в размере $2,2 млн внесен за фигуранта «дела Миндича» бизнесмена Игоря Фурсенко. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на адвоката Петра Бойко.

По словам Бойко, Фурсенко теперь обязан носить электронный браслет и сдать свои паспорта. О том, кто именно внес залог за бизнесмена, его адвокат не сказал.

Как пишет издание, залог внесла частная компания еще 24 ноября. По данным следствия, Фурсенко исполнял обязанности бухгалтера в одном из офисов, занимавшегося отмыванием денег.

Ранее сообщалось, что залог на сумму почти $900 тыс. был внесен за еще двух фигуранток дела Лесю Устименко и Людмилу Зорину. Кто за них выплатил запрашиваемые судом суммы - неизвестно.

Напомним, 10 ноября НАБУ начало масштабную антикоррупционную операцию на Украине, в результате которой «посыпалось» окружение Владимира Зеленского. Первым, к кому пришли с обысками, был Тимур Миндич, по-другому его еще называют «кошельком Зеленского». Однако дома его не застали, он успел покинуть страну до приезда к нему детективов.

По мнению экс-премьера Украины Николая Азарова, которое он выразил в эфире «Звезды», масштабные «чистки» в правительстве Украины на фоне коррупционного скандала могут привести к отставке Зеленского. По его словам, НАБУ и дальше будет продолжать вести и расследовать это дело. Оно уже стало огромным фактором давления на главаря киевского режима.