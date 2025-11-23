Снайпер Грут: современные российские винтовки не хуже иностранных

Корреспондент «Звезды» Артем Желтиков работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз он пообщался со снайперами 110-й отдельной гвардейской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр». Ему рассказали о современном состоянии дел в отечественной индустрии высокоточных винтовок.

«Сейчас у нас все российские комплексы, винтовки российского производства, которые создали очень хорошую конкуренцию иностранным производителям. А то даже и лучше», - подчеркнул в ходе беседы со «Звездой» снайпер с позывным Грут.

Помимо этого, он отметил, что снайперы стараются максимально исключить человеческий фактор. Для этого они отрабатывают все до мелочей. Важно все - от положения тела до правильного дыхания. Грут отметил, что тот, кто ошибается, получает в лучшем случае ранение.

Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным Фил сообщил, что у снайперов есть градация по ценности уничтоженных боевиков. Так, он признался, что, к примеру, ликвидировать «азовцев»* особенно приятно.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.