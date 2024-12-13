Российский снайпер с позывным Фил из состава 3-й гвардейской бригады в беседе с корреспондентом нашего телеканала Варварой Шрадер признался, что уничтожать боевиков из «Азова»* особенно приятно.

«Все знают, что такое "Азов"*», - заметил снайпер.

Узнал о том, что именно он ликвидировал боевика-«азовца»*, Фил из украинских новостей. Именно после работы его снайперской пары появилась информация, что в этом районе был уничтожен российским снайпером боевик из «Азова»*.

Фил рассказал «Звезде», что самое сложное и долгое в снайперском деле - это подготовка к стрельбе, а не сама стрельба. Все необходимо точно просчитать, чтобы у противника не осталось шанса спастись.

Ранее наш телеканал продемонстрировал работу российских снайперов с видом через прицел в зоне специальной военной операции. Боевая работа велась бойцами БАРС-31 Добровольческого корпуса, выполняющего задачи в интересах «Южной» группировки войск на Соледаро-Артемовском направлении.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.