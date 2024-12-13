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Снайпер признался, что ликвидировать «азовцев»* особенно приятно

Об уничтожении боевика из этой организации российский снайпер Фил узнал из выпуска новостей противника - согласно украинской «похоронке», это произошло именно в том районе, где он работал, и в то же время.
Варвара Шрадер 2024-12-13 14:18:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский снайпер с позывным Фил из состава 3-й гвардейской бригады в беседе с корреспондентом нашего телеканала Варварой Шрадер признался, что уничтожать боевиков из «Азова»* особенно приятно. 

«Все знают, что такое "Азов"*», - заметил снайпер. 

Узнал о том, что именно он ликвидировал боевика-«азовца»*, Фил из украинских новостей. Именно после работы его снайперской пары появилась информация, что в этом районе был уничтожен российским снайпером боевик из «Азова»*. 

Фил рассказал «Звезде», что самое сложное и долгое в снайперском деле - это подготовка к стрельбе, а не сама стрельба. Все необходимо точно просчитать, чтобы у противника не осталось шанса спастись.

Ранее наш телеканал продемонстрировал работу российских снайперов с видом через прицел в зоне специальной военной операции. Боевая работа велась бойцами БАРС-31 Добровольческого корпуса, выполняющего задачи в интересах «Южной» группировки войск на Соледаро-Артемовском направлении.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#снайперы #боевики #ликвидация #наш эксклюзив #фил
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