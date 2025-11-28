Три человека остались под завалами после обрушения в Южно-Сахалинске

Часть двухэтажного здания, которое находится в процессе стройки, обрушилась в Южно-Сахалинске при заливке бетоном. Спасатели ищут под завалами трех человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в всего пострадали четыре человека. Инцидент произошел в переулке Энергетиков, 3А. Сейчас на месте ЧП работают 16 специалистов и пять единиц техники, в том числе кинологический расчет.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту происшествия.