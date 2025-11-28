МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Три человека остались под завалами после обрушения в Южно-Сахалинске

Четыре человека пострадали в результате обрушения части строящегося здания.
Екатерина Пономарева 28-11-2025 08:17
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Часть двухэтажного здания, которое находится в процессе стройки, обрушилась в Южно-Сахалинске при заливке бетоном. Спасатели ищут под завалами трех человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в всего пострадали четыре человека. Инцидент произошел в переулке Энергетиков, 3А. Сейчас на месте ЧП работают 16 специалистов и пять единиц техники, в том числе кинологический расчет.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. В пресс-службе надзорного ведомства сообщили, что прокуратура Сахалинской области проводит проверку по факту происшествия.

#обрушение #сахалинская область #МЧС #южно-сахалинск
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 