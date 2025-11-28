МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Операторы БПЛА группировки «Восток» отразили атаки десятков дронов ВСУ

Командир расчета с позывным Джида сообщил, что только за один день в светлое время суток они сбили четыре цели, а ночью - еще три. По его словам, группы работают во взаимодействии с соседними подразделениями, чтобы не допустить проникновения вражеских дронов в тыл.
Андрей Вакула 28-11-2025 10:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские операторы БПЛА группировки войск «Восток» отразили серию атак ударных дронов ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях. Об этом рассказал в своем сюжете корреспондент Андрей Вакула, передавший детали работы расчетов противодействия беспилотникам.

Украинская сторона запустила тяжелый гексакоптер типа «Баба-яга» в сторону российских позиций. Экипажи беспилотной авиации «Востока» заранее отслеживали его маршрут, а перехватчик уже находился в воздухе. После удара дрона-камикадзе цель была поражена - снаряженный минами аппарат ВСУ рухнул на землю. Как отметил Вакула, в отдельные сутки расчеты совершают до 200 вылетов для охоты на украинские беспилотники.

«За день в светлое время суток было сбито четыре цели, за ночь - три. Вылетаем на перехват цели во взаимодействии с другими расчетами и поражаем эту цель, чтобы она к нам в тыл не залетела», - сказал командир расчета противодействия БПЛА с позывным Джида.

Пункт противодействия БПЛА расположен в разветвленной системе подземных ходов, замаскированных от наблюдения. Неподалеку развернута радиолокационная станция. Операторы видят движение беспилотников на десятки километров и берут цели на сопровождение за секунды. Оператор поста с позывным Кошелек продемонстрировал, как система фиксирует вражеский аппарат самолетного типа на дальности более шести километров.

Как рассказал Джида, в войска беспилотных систем набирают бойцов из разных родов войск - от пехоты до артиллерии, все проходят обучение с нуля, включая подготовку FPV-операторов. Такие подразделения созданы на всех направлениях СВО и работают как единое целое.

