МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет «Торнадо-С» смешал с землей опорник ВСУ в Днепропетровской области

Координаты укреплений неприятеля вскрыли при помощи средств воздушной разведки.
2025-10-23 14:05:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Восток».

Уточняется, что удар реактивными снарядами наносился на территории Днепропетровской области. Российское оборонное ведомство отметило, что в результате удара были сорваны попытки дополнительного укрепления украинских позиций. 

При этом точное расположение блиндажей и пунктов временной дислокации врага вскрыли при помощи средств воздушной разведки. Их же расчеты и корректировали огонь и произвели контроль поражения намеченных целей. 

При этом работу реактивной артиллерии прикрывала группа противодействия вражеским беспилотникам. Она не позволила поразить боевую машину дронам противника.  

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #торнадо-с #Днепропетровская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 