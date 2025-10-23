Расчет «Торнадо-С» смешал с землей опорник ВСУ в Днепропетровской области

Минобороны России сообщило об уничтожении украинского опорного пункта в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Восток».

Уточняется, что удар реактивными снарядами наносился на территории Днепропетровской области. Российское оборонное ведомство отметило, что в результате удара были сорваны попытки дополнительного укрепления украинских позиций.

При этом точное расположение блиндажей и пунктов временной дислокации врага вскрыли при помощи средств воздушной разведки. Их же расчеты и корректировали огонь и произвели контроль поражения намеченных целей.

При этом работу реактивной артиллерии прикрывала группа противодействия вражеским беспилотникам. Она не позволила поразить боевую машину дронам противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.