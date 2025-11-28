МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин встретится с участниками V Конгресса молодых ученых

На встрече будут затронуты темы развития научной инфраструктуры и кадров.
Виктория Бокий 28-11-2025 00:45
© Фото: Roman Naumov, URA.RU, Globallookpress

Президент России Владимир Путин встретится с участниками пятого Конгресса молодых ученых в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что на встрече будут затронуты темы развития научной инфраструктуры и кадров. Также не обойдут стороной вопрос совершенствования мер поддержки молодых ученых.

Глава государства уделяет особое внимание общению с молодыми учеными. Такие встречи уже вошли в традицию. Беседы с молодыми профессионалами, как правило, всегда продолжительны и охватывают большой спектр вопросов.

Напомним, в 2025 году конгресс проходит с 26 по 28 ноября. Беседа участников с главой государства состоится в последний день мероприятия.

О том, что президент планирует встретиться с молодыми учеными, стало известно еще в конце прошлой недели. Тогда же сообщалось, что он посетит Бишкек и примет участие в заседании ОДКБ.

В сентябре этого года Владимиру Путину продемонстрировали передовые достижения отечественной науки и техники в технологическом университете «Сириус» в Сочи. Среди новейших разработок были показаны: растения, не требующие обработки химикатами и дающие беспрецедентные урожаи, программа, помогающая бороться с генетическими заболеваниями и планшет, чей экран можно гладить, как котенка.

#Наука #Владимир Путин #ученые #конгресс молодых ученых
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 