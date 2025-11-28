Путин встретится с участниками V Конгресса молодых ученых

Президент России Владимир Путин встретится с участниками пятого Конгресса молодых ученых в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что на встрече будут затронуты темы развития научной инфраструктуры и кадров. Также не обойдут стороной вопрос совершенствования мер поддержки молодых ученых.

Глава государства уделяет особое внимание общению с молодыми учеными. Такие встречи уже вошли в традицию. Беседы с молодыми профессионалами, как правило, всегда продолжительны и охватывают большой спектр вопросов.

Напомним, в 2025 году конгресс проходит с 26 по 28 ноября. Беседа участников с главой государства состоится в последний день мероприятия.

О том, что президент планирует встретиться с молодыми учеными, стало известно еще в конце прошлой недели. Тогда же сообщалось, что он посетит Бишкек и примет участие в заседании ОДКБ.

В сентябре этого года Владимиру Путину продемонстрировали передовые достижения отечественной науки и техники в технологическом университете «Сириус» в Сочи. Среди новейших разработок были показаны: растения, не требующие обработки химикатами и дающие беспрецедентные урожаи, программа, помогающая бороться с генетическими заболеваниями и планшет, чей экран можно гладить, как котенка.