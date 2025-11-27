МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава Euroclear назвала риски кредита Киеву за счет активов России

Такое развитие событий может повысить риски для европейских правительств, берущих займы, говорится в послании.
Владимир Рубанов 27-11-2025 09:58
© Фото: Ansgar Haase, dpa, Global Look Press

Глава европейского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила руководство ЕС о рисках, связанных с планами использования замороженных российских активов в качестве обеспечения для кредита Украине, пишет Financial Times. Такой подход может быть воспринят как косвенное изъятие активов. Это может существенно подорвать доверие к системе Euroclear, европейским финансовым рынкам и евро как резервной валюте, отметила она в письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште.

Такое развитие событий способно спровоцировать ухудшение финансовой стабильности в Европе и повысить риски для европейских правительств, берущих займы, говорится в послании. Премия за риск приведет к устойчивому росту спредов по европейским суверенным облигациям.

В Euroclear хранится около 190-193 миллиардов евро замороженных российских активов из общей суммы, превышающей 260 миллиардов евро. Эти средства представляют собой резервы Центрального банка России. Механизм заморозки заключается в том, что эти активы обездвижены - ими нельзя распоряжаться или переводить, но они при этом остаются на счетах Euroclear и формально считаются обязательствами депозитария перед Банком России.

Еврокомиссия хочет, чтобы страны ЕС согласились использовать российские суверенные активы для «репарационного кредита» Украине в размере от 185 до 210 миллиардов евро. Кредит должен быть возвращен после окончания конфликта и при условии выплаты со стороны России материального ущерба. В Москве считают блокировку активов незаконной и предупреждают об ответе на их изъятие.

#Украина #Бельгия #евросоюз #Еврокомиссия #замороженные активы #Euroclear #валери урбен #Репарационный кредит
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ФСВТС России
2
Морская пехота. 320 лет во славу России
3
Станкостроение. Часть 4
4
Ка-32
5
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
6
Микротехнологии для большого флота
7
Стальной рембат 20-ой армии
8
Гражданское судостроение
9
Зеленодольский судостроительный
10
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 