Глава Euroclear назвала риски кредита Киеву за счет активов России

Глава европейского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила руководство ЕС о рисках, связанных с планами использования замороженных российских активов в качестве обеспечения для кредита Украине, пишет Financial Times. Такой подход может быть воспринят как косвенное изъятие активов. Это может существенно подорвать доверие к системе Euroclear, европейским финансовым рынкам и евро как резервной валюте, отметила она в письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште.

Такое развитие событий способно спровоцировать ухудшение финансовой стабильности в Европе и повысить риски для европейских правительств, берущих займы, говорится в послании. Премия за риск приведет к устойчивому росту спредов по европейским суверенным облигациям.

В Euroclear хранится около 190-193 миллиардов евро замороженных российских активов из общей суммы, превышающей 260 миллиардов евро. Эти средства представляют собой резервы Центрального банка России. Механизм заморозки заключается в том, что эти активы обездвижены - ими нельзя распоряжаться или переводить, но они при этом остаются на счетах Euroclear и формально считаются обязательствами депозитария перед Банком России.

Еврокомиссия хочет, чтобы страны ЕС согласились использовать российские суверенные активы для «репарационного кредита» Украине в размере от 185 до 210 миллиардов евро. Кредит должен быть возвращен после окончания конфликта и при условии выплаты со стороны России материального ущерба. В Москве считают блокировку активов незаконной и предупреждают об ответе на их изъятие.