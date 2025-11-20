МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Дума предложила контрмеры на случай хищения Евросоюзом российских активов

Правительству предложили подготовить план действий на случай кражи Евросоюзом активов РФ, одной из мер может стать использование активов нерезидентов.
Марина Крижановская 20-11-2025 14:14
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Парламентарии призвали заранее позаботиться о том, как и чем ответит Россия, если Запад в лице Евросоюза решит похитить ее активы. Во время заседания Госдумы РФ председатель Вячеслав Володин заявил, что правительству РФ направлен соответствующий план.

«Должны, безусловно, вырабатывать меры противодействия. Именно об этом говорим в нашем обращении к правительству, с тем чтобы <...> смогло заблаговременно подготовить план необходимых действий, ответных действий», - пояснил Володин.

По его мнению, в качестве контрмер и для компенсации ущерба Россия могла бы использовать активы нерезидентов из недружественных государств. Также следует сразу предъявлять иски о возмещении вреда к Euroclear и Бельгии в любых юрисдикциях, если произойдет посягательство на наши активы.

Также отмечено, что Москва не окажется в числе проигравших и не станет выплачивать какие-либо репарации, хотя Брюссель готовится выдать Киеву «репарационный» кредит за счет активов ЦБ России.

Напомним, с началом специальной военной операции в феврале 2022 года глобальный Запад конфисковал многомиллиардные российские активы. По предварительным подсчетам, заблокированными оказались не менее 300 миллиардов долларов.

