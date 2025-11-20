Дума предложила контрмеры на случай хищения Евросоюзом российских активов

Парламентарии призвали заранее позаботиться о том, как и чем ответит Россия, если Запад в лице Евросоюза решит похитить ее активы. Во время заседания Госдумы РФ председатель Вячеслав Володин заявил, что правительству РФ направлен соответствующий план.

«Должны, безусловно, вырабатывать меры противодействия. Именно об этом говорим в нашем обращении к правительству, с тем чтобы <...> смогло заблаговременно подготовить план необходимых действий, ответных действий», - пояснил Володин.

По его мнению, в качестве контрмер и для компенсации ущерба Россия могла бы использовать активы нерезидентов из недружественных государств. Также следует сразу предъявлять иски о возмещении вреда к Euroclear и Бельгии в любых юрисдикциях, если произойдет посягательство на наши активы.

Также отмечено, что Москва не окажется в числе проигравших и не станет выплачивать какие-либо репарации, хотя Брюссель готовится выдать Киеву «репарационный» кредит за счет активов ЦБ России.

Напомним, с началом специальной военной операции в феврале 2022 года глобальный Запад конфисковал многомиллиардные российские активы. По предварительным подсчетам, заблокированными оказались не менее 300 миллиардов долларов.