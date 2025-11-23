Путин приехал на саммит ОДКБ в Бишкеке

Владимир Путин прибыл в правительственную резиденцию «Ынтымак Ордо», где его встретил президент Киргизии Садыр Жапаров. Там открывается саммит лидеров ОДКБ. В резиденцию прибыли также Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон.

Президент России принял участие в церемонии встречи с главой Киргизии Жапаровым и в совместной фотосессии. После этого пройдут заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком и расширенном форматах. Потом российский лидер подпишет итоговые документы.

Армения не примет участия в саммите. Однако в Ереване заявили, что страна не станет препятствовать принятию коллективных решений.

На саммите Россия, Кыргызстан, Беларусь и Таджикистан обсудят документы о противодействии незаконной миграции, обеспечении безопасности и борьбе с наркотрафиком. Их уже одобрили министры и главы Совбеза ОДКБ.

Владимир Путин находится в Бишкеке с государственным визитом. Накануне там прошли двусторонние переговоры. Российский лидер и президент Киргизии Садыр Жапаров провели переговоры и подписали ряд документов, в том числе Совместное заявление об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства.