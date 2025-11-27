МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В Брянской области открыли движение по подорванному в июне мосту

Контракт предусматривает, что работы по строительству продлятся до марта.
Владимир Рубанов 27-11-2025 09:02
© Фото: avbogomaz, Telegram © Видео: avbogomaz, Telegram

В Выгоничском районе Брянской области открыли рабочее движение по мосту, построенному на месте взорванного. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз. Первыми проехали по новой переправе участники торжественных мероприятий из Гомеля.

Подрядчиком выступила брянская компания. Контракт предусматривает, что работы продлятся до марта, сообщили строители.

В ночь на 1 июня на железнодорожном перегоне Выгоничи - Пильшино обрушился мост. Под ним в этот момент проходил пассажирский поезд № 86 Климов - Москва. Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Причиной обрушения был подрыв. В результате пострадали 104 человека, погибли семеро. Всего в поезде было 388 пассажиров. После этого в Курской области произошло похожее ЧП. Пострадал один человек.

Позже Владимир Путин назвал случившееся целенаправленным ударом по гражданским лицам. Он отметил, что по международным нормам такие действия называются терроризмом. Следственный комитет квалифицировал подрывы железнодорожных мостов в Брянской и Курской областях как теракты.

