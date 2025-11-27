В Китае во время испытаний поезд насмерть сбил 11 строителей

В южной китайской провинции Куньмин поезд во время испытаний сбил 11 строителей. Еще два человека получили травмы. Об этом написано в заявлении Куньминского железнодорожного управления.

Утром на железнодорожной дороге на станции Лоянчжэнь произошла трагедия. Поезд, который проводил испытания сейсмического оборудования, во время поворота сбил строителей. Работники в это время находились на путях.

Два человека пострадали, их уже доставили в медицинское учреждение. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Транспортное сообщение на станции уже восстановлено. Власти заявили, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее в Китае произошла еще одна трагедия, в результате которой погибли 44 человека. Пожар вспыхнул в комплексе высотных зданий «Ван Фук Корт» в районе Тай По Новых Территорий Гонконга. Пламя охватило строительные леса, которые сделаны из бамбука. В пожаре пострадали 45 человек, они сейчас находятся в тяжелом состоянии.