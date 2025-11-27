Парламент Никарагуа одобрил соглашение о торговле с Донецком и Севастополем, сообщает российское посольство в своем Telegram-канале. Документ предусматривает расширение сотрудничества и обеспечение условий для развития бизнеса, а также для производства и сбыта конкурентоспособной продукции.

Ранее никарагуанские депутаты проголосовали за соглашения об ассоциации с ЛНР, а также с Херсонской и Запорожской областями. По заявлению законодательного органа страны, эти договоренности помогут расширить экспорт ее продукции.

В документе парламента Никарагуа сказано, что одобрение текущего соглашения станет важным стратегическим шагом для укрепления современного международного права, направленного на всестороннее развитие братских народов.

В июле 2025 года сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо заявили о признании Никарагуа ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей «неотъемлемой частью территории Российской Федерации». Об этом они сообщили в письме президенту России Владимиру Путину. В октябре Украина разорвала дипломатические отношения с Никарагуа.