Украина официально разорвала дипломатические отношения с Никарагуа из-за признания центральноамериканской страной новых регионов РФ. Об этом в четверг сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

«Украина официально разорвала дипломатические отношения с Республикой Никарагуа», - написал Сибига на своей странице в соцсети X.

В июле этого года сопрезиденты Никарагуа передали послание президенту России Владимиру Путину с заявлением о признании Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей российскими регионами. А в сентябре в особняке МИД они подписали соглашения о сотрудничестве ДНР, ЛНР, Севастополя, Запорожской и Херсонской областей с Республикой Никарагуа.

Ранее президент РФ призвал Украину признать итоги референдумов в четырех регионах. Путин выразил надежду, что нынешние украинские власти будут руководствоваться интересами страны, а не третьих сторон. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области закреплены в Конституции РФ как неотъемлемые части РФ, добавил он.