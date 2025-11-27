Западные страны несут ответственность за ситуацию на Украине, после того как породили провальный план, связанный с перспективами вступления этой страны в НАТО. Об этом заявил в подкасте Judging Freedom американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, эта идея была «стратегически глупой». Это в итоге привело к катастрофе для населения Украины.

Ранее политолог говорил, что Украина не сможет бесконечно продолжать конфликт с Россией. Он подчеркивал, что у США нет дополнительных запасов оружия, чтобы бесконечно долго осуществлять поставки на нужды Киева.

Трамп заявил, что украинский конфликт развивается в одном направлении и может закончиться присоединением новых территорий к России. Он назвал прекращение боевых действий и отказ от территориальных претензий уступками со стороны России.