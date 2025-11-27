МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Миршаймер: катастрофа Украины связана с идеей о вступлении в НАТО

Политолог назвал «стратегически глупым» этот план.
Владимир Рубанов 27-11-2025 07:16
© Фото: NATOpoRusski, Telegram

Западные страны несут ответственность за ситуацию на Украине, после того как породили провальный план, связанный с перспективами вступления этой страны в НАТО. Об этом заявил в подкасте Judging Freedom американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

По его словам, эта идея была «стратегически глупой». Это в итоге привело к катастрофе для населения Украины.

Ранее политолог говорил, что Украина не сможет бесконечно продолжать конфликт с Россией. Он подчеркивал, что у США нет дополнительных запасов оружия, чтобы бесконечно долго осуществлять поставки на нужды Киева.

Трамп заявил, что украинский конфликт развивается в одном направлении и может закончиться присоединением новых территорий к России. Он назвал прекращение боевых действий и отказ от территориальных претензий уступками со стороны России.

#в стране и мире #Украина #НАТО #сша #конфликт #СВО #Джон Миршаймер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 