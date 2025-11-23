Трамп заявил, что конфликт на Украине «развивается в одном направлении»

Украинский конфликт развивается в одном направлении, в конце концов территории могут стать российскими. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, говоря о предложениях по урегулированию.

Кроме того, американский лидер назвал прекращение боевых действий и отказ от новых территориальных претензий к Киеву «уступками со стороны России по мирному плану США». Об этом передает РИА Новости.

Глава Белого дома сделал и ряд других заявлений. Среди них – информация о том, что встреча спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и российского лидера Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе. Также он отметил, что на переговорах по урегулированию украинского кризиса достигнут прогресс.

Известно со слов Трампа, что крайнего срока заключения мирной сделки нет. Однако урегулирование конфликта может состояться «в ближайшем будущем».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным с целью обсуждения американского плана по мирному урегулированию конфликта на Украине. Американский лидер добавил, что министр армии США Дэниел Дрисколл проведет переговоры с Киевом по вопросу мирного плана в то время, как Уиткофф будет находиться в Москве.