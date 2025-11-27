МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Миротворец»* внес в базу первого пилота «Формулы-1» из России

В список сайта также входят артисты и политики, посетившие Крым и регион Донбасса.
Екатерина Пономарева 27-11-2025 06:45
© Фото: PASCAL SAIVET, MPS AGENCY, via Global Look Press

Украинский сайт «Миротворец»*, который якобы исследует признаки преступлений против Украины, внес в свою базу первого российского пилота «Формулы-1», вице-президента Российской автомобильной федерации Виталия Петрова. Об этом сообщает РИА Новости.

На сайте «Миротворца»* указана причина внесения в базу российского пилота. По данным ресурса, за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». «Миротворец»* известен своими публикациями, где сайт выставляет список журналистов и военных ДНР и ЛНР, а также других граждан. Всех в базе «Миротворец»* называет «изменниками родины».

Ранее в базу «Миротворца»* внесли четырех двухлетних детей из России. Эти несовершеннолетние обвиняются в посягательстве на суверенитет Украины. В список сайта также входят артисты и политики, посетившие Крым и регион Донбасса.

* «Миротворец» - экстремистский ресурс, заблокированный на территории Российской Федерации.

#Спорт #в стране и мире #Гонки #Формула 1 #Миротворец #Виталий Петров
