Yle: Финляндия присоединилась к Британии и Норвегии в поддержке ВМС Украины

Решение о присоединении Финляндии принял министр обороны Антти Хяккянен.
Дарья Ситникова 27-11-2025 06:07
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Global Look Press

Финское руководство вступило в коалицию, возглавляемую Британией и Норвегией, целью которой считается развитие украинских ВМС. Об этом пишет Yle, ссылаясь на соответствующее решение Министерства обороны Финляндии.

«Финляндия участвует в военно-морской коалиции, возглавляемой Великобританией и Норвегией, которая призвана поддерживать развитие военно-морских сил Украины», - указано в материале.

На данный момент в коалицию входят 17 стран. Присоединение Финляндии было осуществлено по решению министра обороны Антти Хяккянена. По его словам, их «вклад принесет наращивание военного потенциала Украины».

Ранее стало известно, что правительство Финляндии выделит 100 миллионов евро на поддержку Украины путем закупки оружия у США. Таким образом страна решила присоединиться к координируемому НАТО пакету помощи Киеву под названием PURL. На фоне роста расходов на оборону в Финляндии началось падение экономики, пишет Der Tagesspiegel.

