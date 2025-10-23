Финляндия возьмет в долг 100 млн евро на закупку оружия для Украины

Правительство Финляндии приняло решение выделить 100 миллионов евро на поддержку Украины путем закупки оружия у США. Как заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, таким образом Финляндия решила присоединиться к координируемому НАТО пакету помощи Киеву под названием PURL.

Примечательно, что бюджет Финляндии не предусматривает подобных трат, так что деньги для Украины будут выделены из государственного долга страны.

«Выбор будет сделан, даже если это настолько увеличит долг. Ситуация на Украине критическая. Да, мы должны участвовать. Мы не можем оставаться в стороне, когда в этом участвуют все страны Северной Европы и Балтии», - заявил политик.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте в экстренном порядке лично прибыл в Вашингтон для закупки у США вооружения для Киева на сумму в два миллиарда долларов.