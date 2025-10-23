МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Финляндия возьмет в долг 100 млн евро на закупку оружия для Украины

Страна приняла решение присоединиться к пакету помощи Киеву PURL.
Тимур Юсупов 2025-10-23 16:26:47
© Фото: Jorge Sanz, Keystone Press Agency, Global Look Press

Правительство Финляндии приняло решение выделить 100 миллионов евро на поддержку Украины путем закупки оружия у США. Как заявил премьер-министр страны Петтери Орпо, таким образом Финляндия решила присоединиться к координируемому НАТО пакету помощи Киеву под названием PURL.

Примечательно, что бюджет Финляндии не предусматривает подобных трат, так что деньги для Украины будут выделены из государственного долга страны.

«Выбор будет сделан, даже если это настолько увеличит долг. Ситуация на Украине критическая. Да, мы должны участвовать. Мы не можем оставаться в стороне, когда в этом участвуют все страны Северной Европы и Балтии», - заявил политик.

Ранее стало известно, что генсек НАТО Марк Рютте в экстренном порядке лично прибыл в Вашингтон для закупки у США вооружения для Киева на сумму в два миллиарда долларов.

#в стране и мире #Украина #НАТО #Финляндия #деньги #Долги #помощь Украине
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Гражданское судостроение
2
Зеленодольский судостроительный
3
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
4
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
5
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
6
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
7
«Панцирь». Работа в период СВО
8
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
9
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
10
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 