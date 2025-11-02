Бойцы показали новое оборудование для приготовления пайков в зоне СВО

Подразделения материально-технического обеспечения группировки войск «Центр» получили новые дегидраторы и вакууматоры для быстрого приготовления пищи. Недавно бойцы опробовали оборудование в деле. С его помощью можно быстро обеспечить военнослужащих на позициях готовой и качественной пищей, существенно продлив сроки ее хранения, уменьшив вес и упростив способы доставки пайков на передовую.

«Сейчас у нас появилось оборудование для сушки мяса и вакууматор, что позволяет нам сразу сушить мясо, вакуумировать его и отправлять ребятам, кому это требуется», - рассказал начальник продовольственной службы штурмового полка Василий Бахарев.

Новое оборудование используется для приготовления и упаковки мяса, рыбы, фруктов и овощей для полноценного и разнообразного питания бойцов. Индивидуальные рационы питания, а также наборы, рассчитанные на несколько приемов пищи, доставляют при помощи квадрокоптеров, объяснил Бахарев.

«При выдвижении ребят на задачу, они получают рационы питания. У нас есть семь вариантов суточного рациона питания, один промежуточный рацион. Есть варианты для малых команд на шесть приемов пищи. Недавно нам ввели в норму для штурмовых подразделений на линии боевого соприкосновения ореховые смеси и энергетические батончики», - уточнил начальник продовольственной службы штурмового полка.

Доставка продуктов питания осуществляется в горячем виде в специальных термосах. В районы ведения боевых действий отправляют консервированные продукты, индивидуальные рационы питания и другое продовольствие, не требующее приготовления.

«Для тех, кому невозможно поднести пищу, мы делаем специальные посылки, которые называем унифицированными. Они для сброса с дрона. Ее вес полтора килограмма, что позволяет даже небольшому дрону ее доставить. В посылку входят, в основном, продукты с большой калорийностью и вода», - добавил Бахарев.

Для доставки продовольствия в труднодоступные места используются бронетранспортеры, внедорожники и вездеходы. Помимо стандартного транспорта военнослужащими для мобильной доставки используются мотоциклы повышенной проходимости.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.