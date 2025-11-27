МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Папа римский запретил католикам многоженство и полиаморию

Вопрос допустимости многоженства и полиамории поднимался на двух саммитах в Ватикане в 2023 и 2024 годах.
Виктория Бокий 27-11-2025 04:00
© Фото: ALESSIA GIULIANI, Keystone Press Agency, Globallookpress

Папа римский Лев XIV подписал указ, который запрещает католикам многоженство и полиаморию. Об этом говорится на официальном сайте Ватикана.

«Супружеский союз – уникальная реальность, воплощенная в рамках человеческих ограничений, каждый подлинный брак – это единство, состоящее из двух личностей, требующее столь интимных и всеобъемлющих отношений, что их невозможно разделить с другими», - говорится в сообщении.

Известно, что вопрос допустимости многоженства и полиамории поднимался на двух саммитах в Ватикане в 2023 и 2024 годах. Причиной обсуждения этой темы стали распространенность многоженства в Африке и набирающая популярность полиамория в западных странах.

Напомним, в мае этого года папа римский Лев XIV официально вступил в должность. В тот день в Ватикане прошла церемония интронизации нового папы, на которую приехали представители 156 стран и международных организаций, в числе которых около 30 глав государств со всего мира.

