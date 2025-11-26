Европа пытается диктовать свои условия по урегулированию конфликта на Украине, но она уже опоздала. Об этом пишет Advance.

Авторы материала подчеркивают, что в вопросах урегулирования кризиса на Украине Европа пытается выступать «в роли рупора совести и рациональности», но уже поздно. Связано это с тем, что много лет европейцы «следовали американской стратегии и ограничивали собственную автономию».

«Европа пытается в этой истории выступать в роли рупора совести и рациональности, но уже слишком поздно. На протяжении многих лет европейцы следовали американской стратегии и ограничивали собственную автономию, так что теперь, когда Вашингтон внезапно отступает, европейские власти в панике малюют свои "красные линии"», - говорится в материале.

По данным издания, у ЕС скоро не будет возможности финансировать украинский конфликт без «американской воли». Поэтому Европе остается только настаивать хоть на том, чтобы присутствовать на переговорах и «чтобы договор не подписывали за ее спиной».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова назвала нелепыми условия ЕС по миру на Украине. Она ответила на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы «европейской судьбе» Украины. Российский дипломат напомнила Европе, что Запад запустил Майдан, который привел к антиконституционному госперевороту 2014 года. А также установил в Киеве неонацистский режим под руководством мирового меньшинства.