Путин призвал соблюдать баланс интересов в сфере миграции

Тема миграции не должна вызывать раздражения у российских граждан, а приезжающие в нашу страну должны быть готовы к жизни в российской среде. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью главному редактору «Номад ТВ» Наталье Кролевич.

«Здесь нужно так, чтобы и у наших граждан все было в порядке, у граждан Российской Федерации, чтобы не вызывало раздражение все, что происходит вокруг этой темы. Но для этого и те граждане Кыргызстана, которые хотели бы работать у нас, тоже были бы готовы к тому, чтобы жить в российской среде, пользоваться социальными гарантиями и так далее», - сказал Путин.

Все это, по мнению главы государства, требует большой и постоянной совместной работы, в ходе которой необходимо снимать шероховатости. Сегодня стороны могут использовать те преимущества, которые достались Москве и Бишкеку из прошлого, уточнил Путин. Это необходимо закрепить.

Ранее Владимир Путин утвердил Концепцию миграционной политики на 2026-2030 годы. Президент призвал усилить борьбу с нелегальной миграцией. Сейчас динамика въезда в нашу страну иностранцев относительно стабильна и вернулась к допандемийному уровню, полагает президент. При этом рост числа трудовых мигрантов сохраниться в ближайшие пять лет, предупредил он. Российская экономика нуждается в рабочих руках, тем не менее, новые вызовы в сфере безопасности требуют от Москвы совершенствования политики в этом направлении, сказал Путин.

Россия будет способствовать переезду в Россию тех иностранцев, которые разделяют традиционные ценности и готовы жить, работать и воспитывать детей в нашей стране, отметил президент.