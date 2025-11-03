МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России хотят отменить визовый режим для туристов из Китая

Мишустин выразил надежду, что туробмен между Россией и Китаем вырастет по сравнению с 2024 годом.
Глеб Владовский 2025-11-03 12:09:22
© Фото: Chan Long Hei ZUMAPRESS.com Globallookpress

Россия планирует ввести безвизовый режим для туристов из Китая. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Уточняется, что мера прорабатывается в качестве ответа на решение Пекина об отмене виз для россиян, которое вступило в силу с 15 сентября.

«По поручению Владимира Владимировича Путина мы прорабатываем аналогичные решения (по отмене виз - Прим. ред.) для граждан КНР», - подчеркнул он в ходе встречи глав правительств обеих стран.

Мишустин также выразил надежду на то, что туристический обмен между РФ и КНР вырастет после отмены виз. Кроме того, он отметил взаимный интерес к культуре и традициям обоих народов.

Напомним, мера Пекина по отмене виз для россиян носит пробный характер. Она будет действовать по 14 сентября 2026 года.

