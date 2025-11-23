Экипажи «Союза МС-28» проводили на космодром под «Траву у дома»

Экипажи корабля «Союз МС-28» проводили из гостиницы «Космонавт» в городе Байконур. Члены основного и дублирующего составов вышли из отеля под песню «Трава у дома». Собравшиеся у подъезда близкие космонавтов и зрители встретили их аплодисментами и пожелали удачи.

Песня группы «Земляне» является официальным гимном российской космонавтики с 2009 года. Из гостиницы космонавты поехали на космодром. Там на них наденут скафандры, а потом отправят на стартовую площадку.

На МКС полетят россияне Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и американец Кристофер Уильямс. Кудь-Сверчков - командир экипажа. Для бортинженера Сергея Микаева этот полет будет первым. Он родом из Иркутска, после окончания Краснодарского военного авиационного училища служил в Воздушно-космических войсках. Медицинский физик и астронавт НАСА Кристофер Уильямс тоже полетит на орбиту впервые.

Экипаж проведет на МКС 242 дня и вернется в июле 2026 года. В дублирующую команду входят космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина и астронавт NASA Анил Менон. На пресс-конференции оба экипажа общались с журналистами через стекло - несколько недель перед полетом космонавты соблюдают условия строгого карантина. Проводить экипаж «Союза МС-28» приехал космонавт Иван Вагнер. Из своего второго полета на МКС он вернулся буквально несколько месяцев назад.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартует с Байконура в 12.28 по московскому времени. Через девять минут пилотируемый корабль будет выведен на орбиту. Пристыковка к модулю «Рассвет» ожидается в 15.38 мск.

От других запусков «Союз МС-28» отличает не только уникальный дизайн - корпус ракеты украшен детскими рисунками пациентов онкоцентров, - в рамках экспедиции впервые будет использоваться искусственный интеллект. Космонавты смогут применять его для перевода своих голосовых заметок в текст и формирования отчета об исследованиях и экспериментах.