Мессенджер Max с 1 сентября войдет в список обязательной предустановки

Приложение займет место VK Мессенджера, который был в этом списке с 2023 года.
Владимир Рубанов 2025-08-21 12:03:43
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

С 1 сентября национальный мессенджер Max будет включен в список программ, которые обязательно должны быть предустановлены на всех устройствах, сообщили в пресс-службе правительства. Приложение займет место VK Мессенджера, который был в этом списке с 2023 года.

Помимо этого, в тот же срок российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки на устройствах с операционными системами iOS (Apple) и HyperOS (Xiaomi).

Предполагается, что мессенджер Max станет основой для безопасного обмена информацией и предоставит доступ к цифровым госуслугам. Он разработан по закону о национальном мессенджере.

Ранее в Минцифры сообщили, что пользователи Max смогут дополнительно защитить свои аккаунты на «Госуслугах» с помощью одноразового кода. Программа получит цифровой идентификатор для подтверждения личности без бумажных документов, а также возможность использования электронной подписи.

В марте вышла бета-версия приложения Max. Она позволяет совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и делиться файлами размером до четырех гигабайт.

#в стране и мире #приложение #госуслуги #смартфоны #мессенджер #ноутбуки #предустановка ПО #планшеты #Max
