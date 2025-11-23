Убийцу генерала Москалика приговорили к пожизненному сроку

Убийца генерал-лейтенанта Ярослава Москалика проведет остаток своей жизни в тюрьме. Такое решение принял Второй Западный окружной военный суд. Помимо этого, Игнат Кузин будет оштрафован на два миллиона рублей.

«Окончательно назначить Кузину наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых десяти лет в тюрьме, остальной части - в колонии особого режима, со штрафом два миллиона рублей», - огласил приговор судья.

Кузина судили по нескольким статьям, среди которых теракт, хранение и изготовление взрывчатых вещество, подделка документов и прочее. Основная часть процесса была закрытой для прессы. Осужденный признал свою вину. Ранее он обратился к родным и близким Москалика, принеся им свои извинения. Он сказал, что «не хотел взрывать бомбу», выразил раскаяние и напомнил, что сразу после задержания во всем сознался. По словам Кузина, все должно было быть по-другому.

Напомним, генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб утром 25 апреля в подмосковной Балашихе при взрыве автомобиля. Кузин признался, что совершил покушение по заданию украинских спецслужб. Жизнь российского генерала СБУ оценила в $18 тысяч. Исполнителю также обещали паспорт гражданина ЕС.