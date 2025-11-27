Путин: отдельные заблокированные военнослужащие ВСУ уже выглядят как бомжи

Отдельные заблокированные военнослужащие ВСУ уже выглядят как бомжи, заявил Путин. Они не одну неделю находятся без провизии и боеприпасов. О плачевном состоянии противника докладывают наши командиры.
«Это не шутка. Там 3,5 тысячи человек... Забросить там коптерами питание, изнашиваемое обмундирование, припасы - это невозможно», - пояснил президент.
Путин также отметил, что в украинской армии очень высокий процент дезертирства. В ВСУ растет разрыв между потерями и пополнением.
© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»