Города Красноармейск и Димитров полностью окружены российскими войсками. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию.

«Красноармейск и Димитров полностью окружены так же, как в свое время Купянск. 70% территории Красноармейска находится в руках российских Вооруженных сил», - сказал Путин.

Путин также описал ситуацию на других участках. Как он заявил, группировка «Восток» подошла к Гуляйполю в Запорожской области на расстояние около полутора километров и продолжает продвижение. В Харьковской области, по словам президента, почти весь Волчанск находится под контролем российских сил, а Купянск - полностью под контролем России. На левом берегу реки Оскол, уточнил он, заблокированы порядка 15 украинских батальонов численностью около 3,5 тысячи человек.

Комментируя обстановку под Северском, Путин отметил, что российские войска подошли к городу с востока, юга и севера и контролируют около 1 700 зданий из примерно 8 000.

В целом, по словам главы государства, российские Вооруженные силы сохраняют положительную динамику на всех направлениях и увеличивают темпы наступления. Украинская сторона, напротив, страдает от дезертирства, подчеркнул Владимир Путин.