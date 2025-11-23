МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Путин: Россия поставит вопрос ядерных испытаний на переговорах с США

Глава государства заявил, что Россия должна и будет готова к любому развитию событий в контексте испытаний ядерного оружия.
Ян Брацкий 27-11-2025 16:59
© Фото: Oskar Eyb, httpimagebroker.com#search, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Россия готова обсуждать с американской администрацией вопрос испытаний ядерного оружия. Об этом президент Владимир Путин заявил журналистам в ходе пресс-конференции в Бишкеке. С его слов, Москва готова предметно обсуждать весь комплекс вопросов стратегической стабильности.

«Одно из предложений, которое нам поступило - поработать на эту тему. Мы готовы вместе с американской администрацией подумать по всем вопросам, касающимся стратегической стабильности. Мы, конечно, поставим этот вопрос, разумеется. США это понятно, нам это ясно», - сказал Путин.

Глава государства особо отметил необходимость подобных обсуждений, поскольку подготовка к испытаниям ядерного оружия требует времени.

«Мы не можем оказаться в ситуации, когда США испытают оружие, а мы будем еще полтора года готовиться. Мы должны быть готовы к любому развитию событий и я уверяю вас - мы будем готовы», - заверил президент.

#Россия #в стране и мире #Путин #сша #ядерные испытания #переговоры
