Эксперт о военной реформе Франции: Макрон спасает свой низкий рейтинг

Почти 75% населения Франции одобряют идею президента Эмманюэля Макрона о создании добровольной армии, хотя в военном плане она мало что изменит. Об этом рассказал «Звезде» ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров.

Ученый уточнил, что инициатива Макрона состоит в том, что на службу хотят привлечь молодых людей 18-19 лет. Они будут проходить примерно 10 месяцев обучения военному делу. При этом им будут оплачивать пребывание, размещение и еду. Предполагается отдельное довольствие в размере 900-950 евро, что, по словам Федорова, очень немного. Эта сумма меньше минимальной заработной платы.

«Предполагается, что в следующем году две-три тысячи таких добровольцев встанут под знамена французских вооруженных сил. А в дальнейшем, если все пойдет как задумано, к 2035 году намечено довести численность добровольцев до 50 тысяч. Это оптимистичные оценки», - рассказал эксперт.

Федоров добавил, что сейчас во Франции молодых людей, которых можно было бы призвать на обязательную военную службу, насчитывается примерно 400 тысяч. Это значительно больше, чем современные французские вооруженные силы.

При этом, по словам ученого, военная программа Франции на 2026-2030 годы с введением добровольной службы обойдется французским налогоплательщиками в два миллиарда евро. Федоров отметил, что это немало, с учетом того, что во Франции жесточайший бюджетный кризис и даже «из-за четырех миллиардов слетают правительства».

«Тем не менее раздувание военной угрозы, что якобы "агрессивная Россия" будет главным вызовом в ближайшие годы, заставляет французское руководство принимать такие решения. Хотя они не вызывают возражения у большинства французов - 75% населения одобряют решение президента», - сказал Федоров.

Эксперт отметил, что реформа мало что изменит в военном плане. Но идея Макрона заключается в том, что это «сплачивает нацию» и вооруженные силы, вдохновляет военных и граждан Франции идеей, что они «могут защищаться» против «агрессивной России», которая на них не собирается нападать. Но эта мнимая угроза, считает Федоров, в «мозгах французского обывателя» застряла очень прочно.

«Почти 70% французов, по опросам, хотя и не считают, что Россия на них нападет, но представляют нас как "угрозу безопасности" Франции. В таком контексте Макрон, чтобы повысить свой низкий рейтинг, такие патриотические инициативы продвигает в реальность», - резюмировал ученый.

Ранее сообщалось, что французский президент Эмманюэль Макрон объявил о введении со следующего лета добровольной военной службы для молодежи. Его выступление на военной базе Варс-Альер-э-Риссе транслировалось на странице Елисейского дворца в соцсети Х. Он уточнил, что предлагает «абсолютно военную» службу, которая не является всеобщей. Целью инициативы является привлечение молодого поколения.