Макрон сообщил о введении добровольной службы во Франции

Французский президент Эмманюэль Макрон объявил о введении со следующего лета добровольной военной службы для молодежи. Его выступление на военной базе Варс-Альер-э-Риссе транслировалось на странице Елисейского дворца в соцсети Х.

«Новая национальная служба будет постепенно введена со следующего лета», - заявил Макрон.

Он уточнил, что предлагает «абсолютно военную» службу, которая не является всеобщей. Целью инициативы является привлечение молодого поколения. Согласно плану, основу добровольной армии составят люди 18-19 лет.

«Есть поколение, готовое подняться за Отечество», - подчеркнул президент.

Макрон отметил, что страна не может вернуться к временам воинской повинности, но ей «нужна мобилизация». При этом он добавил, что «в случае серьезного кризиса» парламент может дать разрешение на «использование дополнительных ресурсов, помимо добровольцев».

По данным BFM TV, ссылающегося на собственные источники, в первый год на добровольную военную службу во Франции могут принять от 2 000 до 3 000 человек. В долгосрочной перспективе планируется привлекать по 50 тысяч добровольцев в год.

В 2003 году во Франции была завершена вторая часть армейской реформы, начатой в 1996 году. В рамках этой реформы произошла отмена призыва в мирное время и состоялся переход к менее многочисленной контрактной армии. Согласно новой реформе французская армия будет состоять из профессиональных солдат, резервистов и прошедших службу добровольцев. Нововведение призвано сохранить численность личного состава на фоне снижения численности населения.

Ранее сообщалось, что Луи Саркози, сын бывшего президента Франции Николя Саркози, предложил создать специальную лотерею. По ее результатам часть прибывших в страну легальных мигрантов должна будет отслужить в армии. По его мнению, всеобщая обязательная воинская повинность в стране не нужна.

До этого Макрон заявлял, что Франция хочет быть в безопасности «в мире неопределенности и растущей напряженности». По его словам, страна должна удержать других от вторжения. Президент добавил, что Франция должна оставаться сильной страной с мощной армией.