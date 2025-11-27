МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Основательницу рехаба, в котором пытали детей, объявили в розыск

Ранее сотрудники полиции задержали администратора подмосковного реабилитационного центра и одну из постоялиц, которая принимала участие в издевательствах.
Ян Брацкий 27-11-2025 16:15
© Фото: ТРК «Звезда»

Основательницу подмосковного реабилитационного центра, сотрудники которого издевались над детьми, объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - следует из информации учетной карточки.

Напомним, скандальный рехаб работал в подмосковном Дедовске. О методах лечения зависимых подростков стало известно на этой неделе. Выяснилось, что вместо работы с психологами и медиками подростков избивали, морили голодом и пытали.

Один из подопечных центра - 16-летний юноша - госпитализирован в реанимацию. У ребенка множественные гематомы, следы связывания на руках и ногах, разрывы мягких тканей. Всего в центре незаконно удерживались 24 подростка. Рехаб работал с августа 2025 года.

Ранее полицейские задержали администратора рехаба и одну из постоялиц - 18-летнюю девушку, которая принимала активное участие в издевательствах. Возбужден ряд уголовных дел. Следователи устанавливают все обстоятельства и опрашивают свидетелей.

#в стране и мире #Московская область #Розыск #МВД России #рехаб
