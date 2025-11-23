СК разбирается с подмосковным рехабом, в котором пытали детей

Сотрудники подмосковного «реабилитационного центра» для подростков довели одного из своих подопечных до госпитализации. Об этом рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

Центр работал в подмосковном Дедовске. В нем содержались 24 подростка, которые проходили лечение от зависимостей. По документам, с ними работали психологи. На деле подопечных центра морили голодом и жестоко избивали.

«В результате 23 ноября 2025 года в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног в области запястий и ступней», - рассказала Врадий.

Обвинения предъявлены администратору центра и одному из постояльцев - 18-летней девушке, которая участвовала в издевательствах над подростками. Розыск организаторов продолжается.

К этому часу известно, что суд принял решение поместить администратора центра под стражу. Решение в отношении девушки будет принято в ближайшее время. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства, а также собирают доказательства. Похожий инцидент произошел в сентябре в Махачкале. Там задержали сотрудников одного из местных реабилитационных центров, которые подозреваются в похищениях и истязаниях людей. По информации правоохранителей, с января 2024 по апрель 2025 года подозреваемые похищали людей с целью получения выкупа от их родственников. Известно об одном погибшем.