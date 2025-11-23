МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

СК разбирается с подмосковным рехабом, в котором пытали детей

Двадцать четыре подростка содержались в так называемом реабилитационном центре, где вместо лечения их связывали и избивали.
Ян Брацкий 25-11-2025 22:06
© Фото: Telegram/gsuskmosobl © Видео: Telegram/gsuskmosobl

Сотрудники подмосковного «реабилитационного центра» для подростков довели одного из своих подопечных до госпитализации. Об этом рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

Центр работал в подмосковном Дедовске. В нем содержались 24 подростка, которые проходили лечение от зависимостей. По документам, с ними работали психологи. На деле подопечных центра морили голодом и жестоко избивали.

«В результате 23 ноября 2025 года в реанимационное отделение больницы в бессознательном состоянии доставлен 16-летний подросток с множественными телесными повреждениями головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног в области запястий и ступней», - рассказала Врадий.

Обвинения предъявлены администратору центра и одному из постояльцев - 18-летней девушке, которая участвовала в издевательствах над подростками. Розыск организаторов продолжается.

К этому часу известно, что суд принял решение поместить администратора центра под стражу. Решение в отношении девушки будет принято в ближайшее время. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства, а также собирают доказательства. Похожий инцидент произошел в сентябре в Махачкале. Там задержали сотрудников одного из местных реабилитационных центров, которые подозреваются в похищениях и истязаниях людей. По информации правоохранителей, с января 2024 по апрель 2025 года подозреваемые похищали людей с целью получения выкупа от их родственников. Известно об одном погибшем. 

#Московская область #СК РФ #Уголовное дело #рехаб
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Станкостроение. Часть 4
2
Ка-32
3
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
4
Микротехнологии для большого флота
5
Стальной рембат 20-ой армии
6
Гражданское судостроение
7
Зеленодольский судостроительный
8
«Торнадо-С» и «Смерч». Работа в зоне СВО
9
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 2
10
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 