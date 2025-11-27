Мишустин: время добровольческой службы на СВО учтут в пенсии за выслугу лет

Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что время добровольческой службы в зоне проведения специальной военной операции будет учтено в пенсии за выслугу лет. Он сделал это в ходе рассмотрения соответствующего законопроекта на заседании с членами кабмина.

«Период пребывания в добровольческих формированиях уже засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости. Теперь время такой службы будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет», - сказал Мишустин.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил две пенсии для участников специальной военной операции с инвалидностью. Закон позволяет военнослужащим выбирать вид выплат.